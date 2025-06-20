В России начались клинические исследования онковакцины «Энтеромикс», сообщил на полях ПМЭФ главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Карпин рассказал, что участие в испытании примут 48 добровольцев, а токсический эффект от вакцины очень незначительный.

Кроме того, он добавил, что в прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что первые пациенты начнут получать новую онковакцину уже в сентябре.