Стоматолог ответил, передается ли здоровье зубов по наследству

В первую очередь по наследству передаются особенности анатомического строения, например, размер зубов, и предрасположенность к тем или иным системным заболеваниям, которые могут повлиять на состояние полости рта, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфидию.

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«Если у родителей зубы от природы имеют темный цвет, определенную форму или толщину эмали, то это, скорее всего, перейдет к их детям. Но будут ли у них развиваться кариес и пародонтит, зависит уже не от генетики, а от личной гигиены и характера пищи. Например, у вас достаточно крупные зубы, унаследованные от родителей. Вы обратились за профессиональной помощью, сделали выравнивание, исправили патологии прикуса. Пища перестала застревать между зубами, и в том числе поэтому у вас в полости рта не развиваются кариозные процессы, от которых страдали отец или мать», — отметила доктор.

Если в семье есть случаи заболевания сахарным диабетом, то надо учитывать, что они нередко передаются генетически.