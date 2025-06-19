Создан новый метод иммунотерапии

Уральские ученые синтезировали частицы - доставщики антигенов, чтобы воздействовать на раковые опухоли. Новый метод иммунотерапии может быть востребован в лечении всех видов новообразований, особенно если химиотерапия малоэффективна. Например, при меланоме или раке прямой кишки.

© Российская Газета

Разработка призвана решить проблему адресной доставки лечебных средств. Злокачественные клетки формируют барьер для терапии и синтезируют вещества, подавляющие активность иммунной системы, которая перестает выполнять защитные функции. Поэтому успех в лечении рака во многом связан с тем, чтобы, с одной стороны, включить иммунную систему, а с другой - пробить многослойную и многофункциональную защиту опухоли и доставить лекарство в мутировавшие клетки.

С этой целью ученые синтезировали магнитные наночастицы для магнитоуправляемой иммунотерапии. Частицы будут подсаживать в особые дендритные клетки, имеющие антигены и способные подсказывать иммунитету об опасном развитии "чужаков". Дендритные клетки получают из моноцитов крови больного, после чего их "нагружают" антигенами опухолевых клеток и возвращают пациенту через подкожную инъекцию. Наночастицы либо прочно крепятся к поверхности дендритной клетки, либо проникают внутрь ее. По словам профессора УГМУ и УрФУ Феликса Бляхмана, доставщики - это намагниченные частицы, поэтому их перемещением в организме можно управлять с помощью внешнего магнитного поля, а следовательно, адресно доставлять дендритные клетки к месту терапии. Отслеживать распределение наночастиц в организме поможет МРТ.

Исследования показали: при низких концентрациях наночастицы увеличивают биохимическую активность и жизнеспособность клеток. Кстати, первая партия "курьеров здоровья" из оксида железа уже готова. Все частицы сферической формы размером около 14 нанометров. Их одинаковые очертания и размер крайне важны, так как позволяют создавать качественные водные суспензии для медицинских целей.