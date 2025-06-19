Представлена новая система для ранней диагностики болезни Паркинсона

Методы лечения болезни Паркинсона сегодня сводятся к замедлению прогрессирования заболевания. Поэтому ранняя диагностика патологии, которая со временем усугубляется, крайне важна. Ученые представили новую систему, которая точно и без больших затрат помогает диагностировать болезнь Паркинсона – по запаху ушной серы.

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О своей разработке ученые из Китая рассказали в журнале «Аналитическая химия». Ранее исследования показывали, что изменения в составе кожного сала могут помочь выявить людей с болезнью Паркинсона. У людей с данной патологией маслянистые вещества, выделяемые кожей, могут иметь специфический запах, поскольку летучие органические соединения, выделяющиеся с поверхности кожи, изменяются со временем прогрессирования заболевания, связанного с нейродегенерацией, системным воспалением, окислительным стрессом. Однако, кожное сало подвергается воздействию окружающей среды, из-за чего его состав может меняться и биоматериал в этом случает будет ненадежным для тестирования. При этом, кожа внутри слухового прохода защищена от внешних воздействий, поэтому авторы исследования Хао Дун, Данхуа Чжу и их коллеги решили провести эксперимент по выявлению болезни Паркинсона по ушной сере – она состоит из кожного сала и ее легко взять для анализа, – рассказывает MedicalXpress.

Ученые взяли мазки из ушных каналов у 209 человек, у 108 из них была диагностирована болезнь Паркинсона. Собранный биоматериал они проанализировали с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Четыре летучих органических соединения, которые были обнаружены в ушной сере людей с заболеванием, имели отличия от тех, которые были найдены у людей без болезни Паркинсона.

Исследователи пришли к выводу, что эти летучие органические соединения – этилбензол, 4-этилтолуол, пентанал и 2-пентадецил-1,3-диоксолан – являются потенциальными биомаркерами болезни Паркинсона.

После этого ученые обучили систему искусственного обонятельного интеллекта (AIO) по данным о летучих органических соединениях в ушной сере. Полученная модель скрининга на основе AIO с точностью 94% классифицировала образцы ушной серы у людей с болезнью Паркинсона и без нее. По словам авторов, систему можно использовать в качестве инструмента ранней диагностики болезни Паркинсона, что может способствовать раннему медицинскому вмешательству и лучшему уходу за пациентами.