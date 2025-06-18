Разработан анестетик, активируемый светом

В России разработали анестетик, активируемый светом
Ученые из Сеченовского университета и РТУ МИРЭА создали новый вид анестетика, который активируется светом. Эта инновация предназначена для пожилых пациентов, страдающих от хронической боли, особенно вызванной онкологическими заболеваниями. Новый препарат получил название «этерокоин».
Основой молекулы анестетика являются специальные активаторы, расположенные на двух концах вещества. Когда препарат вводится в ткани, его действие можно усилить направленным светом определенной длины волны. Под воздействием света молекула меняет свою структуру, что блокирует болевые каналы и обеспечивает полное обезболивание.
После операции, чтобы проверить восстановление чувствительности у пациента, на область введения препарата повторно воздействуют светом. Это позволяет молекуле снова измениться и снять анестезию. Проведенные эксперименты на лабораторных животных подтвердили, что однопроцентный раствор «этерокоина» подходит для различных типов обезболивания — как аппликационного, так и инфильтрационного.