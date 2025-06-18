В России создали зубную эмаль, которая не уступает природной

Созданная учеными Воронежского госуниверситета зубная эмаль может стать прорывом в стоматологии. Она не только практически полностью имитирует природную, но и подавляет активность бактерий, вызывающих кариес.

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Значение этой разработки очевидно практически каждому. Ведь 90% землян на себе испытали, что такое кариес. Он несомненный лидер среди всех наших болезней. Неслучайно во всем мире ищут способ если не победить эту напасть, то хотя бы свести ее атаки к минимуму. Создаются самые разные защитные покрытия, препараты, но, увы, эффект мизерный.

Воронежские ученые подошли к кариесу кардинально: решили повторить природу. Создать искусственную эмаль максимально близкую к естественной, состав и структура которой науке хорошо известны. На 95% она состоит из минерала гидроксиапатита и на 5% из органических соединений. Из этих элементов природа и "построила" наш зуб. Причем, как всегда, красиво просто и надежно. Главный материал - гидроксиапатит - представлен в виде вытянутых нанокристаллов, которые объединены в эмалевые призмы толщиной в несколько микрон. А они, в свою очередь, переплетаются органикой, создавая своеобразную матрицу.

Учеными из Воронежа при поддержке Российского научного фонда разработан комплекс технологий, который позволил в лаборатории создать эмаль, практически полностью имитирующую природную. Принципиально важно, что между самим зубом и новым слоем нет границы. При таком "родстве" защита намного надежней.

«Но создание самой искусственной эмали только часть нашего проекта, — говорит его руководитель, доктор физико-математических наук Павел Середин. — В ее состав также входит вещество хинолин, которое подавляет активность вызывающих кариес бактерий. Сейчас мы хотим заставить антимикробный агент работать в "умном" режиме. Когда бактерий в ротовой полости практически нет, хинолин должен находиться, говоря образно, в тени, молчать, но как только концентрация бактерий будет расти, он включается и подавляет их активность».

В этих исследованиях участвовала большая команда ученых из Бразилии, Египта и Южной Кореи, которые с помощью специальной техники изучали морфологию, процессы образования слоя искусственной эмали и т.д.

Сейчас разработка находится на стадии "инвитро", впереди - эксперименты на животных.