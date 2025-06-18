Выявлена неожиданная польза «Оземпика» для мозга

Препарат семаглутид (торговые названия Ozempic и Wegovy) оказался эффективнее другого популярного лекарства — эмпаглифлозина — в снижении риска инсульта у людей с диабетом 2-го типа. Об этом говорится в крупном исследовании, результаты которого опубликованы в Annals of Internal Medicine.

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Международная команда ученых проанализировала данные почти 16 тысяч пациентов в возрасте от 45 лет, у которых был диагностирован диабет и сопутствующие заболевания. Половина участников принимала семаглутид, другая — эмпаглифлозин. Оказалось, что у первой группы немного реже происходили серьезные сосудистые осложнения — прежде всего инсульты. Именно этот показатель сильнее всего повлиял на снижение совокупных рисков, включая смерть, инфаркт и сердечную недостаточность.

В рамках параллельного анализа исследователи также сравнили эффект дулаглутида с эмпаглифлозином — и не нашли между ними значимых различий. Зато семаглутид показал преимущество, особенно у пациентов моложе 65 лет и с хорошим контролем уровня сахара в крови (HbA1C < 7 процентов).

Авторы подчеркивают: хотя снижение риска умеренное, оно сохраняется на протяжении длительного времени и подтверждает полезные эффекты семаглутида не только в борьбе с диабетом, но и для профилактики сосудистых заболеваний.

Ранее ученые связали прием семаглутида с повышенным риском слепоты — препарат может вызывать редкое, но серьезное осложнение зрительного нерва. Европейский регулятор подтвердил возможную связь между Ozempic и развитием ишемической оптической нейропатии, особенно при длительном применении.