Ученые научились обезвреживать опасные бактерии

Британские ученые из Ноттингемского университета обнаружили, что нанесение микроскопических бороздок на пластиковые поверхности медицинских устройств может блокировать размножение бактерий и предотвращать инфекции. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Бактерии, попадая на гладкие пластиковые поверхности (например, катетеры или дыхательные трубки), образуют биопленки — защитные слизистые слои, делающие их устойчивыми к антибиотикам и иммунной системе. Однако при контакте с похожим на лабиринт узором из микроскопических щелей бактерии теряют способность закрепляться и создавать биопленки.

Ученые протестировали более 2000 вариантов поверхностей, используя машинное обучение для выявления наиболее эффективного узора. Лучший образец заставляет бактерии выделять смазку, которая мешает им прилипать, облегчая иммунным клеткам их уничтожение.

По словам исследователей, предложенный ими метод не провоцирует устойчивость бактерий к лекарствам и применим к существующим материалам без дорогостоящих материалов.

Технология уже привлекла внимание медицинской промышленности и может в ближайшие годы появиться в клиниках.