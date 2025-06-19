Ученые нашли «‎следы»‎ забытых воспоминаний

Даже забытые, казалось бы, воспоминания, похоже, управляют нашими действиями — что может рассказать нам больше об их хранении в памяти.

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«Люди интуитивно представляют память как нечто, что можно вспомнить и о чем можно поэтично рассуждать. Но мы не проводим большую часть времени, погружаясь в прошлое — мы работаем, воспитываем детей, развлекаемся, и наша память постоянно влияет на наше поведение. Я бы предположил, что 95% нашего разума работают в тени», — объясняет профессор Ник Тёрк-Браун из Йельского университета.

Воспоминания можно описать по-разному. Один способ — это, например, сообщения людей о том, что они ели на ужин вчера или что произошло в их седьмой день рождения. Другой — через устойчивый паттерн или сеть клеток и связей в мозге, известную как энграмма, которая представляет собой биологическую запись сохраненного опыта.

Раньше считалось, что когда мы что-то забываем, энграмма, связанная с этим воспоминанием, исчезает. Однако исследования на мышах показали, что забытые воспоминания сохраняются, просто их невозможно произвольно воспроизвести.

В Бернском университете проверили, распространяется ли это свойство памяти на людей. Результаты эксперимента с участием 40 человек опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Испытуемым быстро показывали 96 пар изображений, состоящих из человеческого лица и объекта, например гитары или степлера. Следующий этап исследования повторили дважды — через 30 минут и спустя 24 часа. Участников спрашивали, видели ли они раньше две картинки вместе, а также просили пояснить: они это точно помнят, не уверены или пытаются угадать. Параллельно велся мониторинг мозговой активности посредством функциональной магнитно-резонансной томографии высокого разрешения.

Когда участники говорили, что помнят, они выбирали правильную пару в 87% случаев в обоих тестах. Те, кто утверждал, что забыл, какое изображение с каким связано, давали верный ответ примерно в половине случаев.

Участники, которые не были уверены, помнят ли они, угадывали правильно в 57% случаев через полчаса и в 54% на следующий день. Эти результаты немного выше случайных, из чего можно сделать вывод, что в этих случаях какие-то следы в памяти все же оставались.

У тех, кто не мог вспомнить и угадывал правильный ответ, в правой части гиппокампа наблюдались те же паттерны активации, что и у тех, кто точно помнил. Это значит, что энграммы забытых воспоминаний сохранялись и влияли на их выбор.

В тестах через 24 часа энграммы воспоминаний у людей, которые говорили, что забыли, оставались в гиппокампе, в то время как у тех, кто утверждал, что помнит, они также присутствовали в передней поясной извилине неокортекса.

Перемещение воспоминаний в неокортекс коррелирует с их воспроизведением, поэтому нельзя точно сказать, служат они причиной или следствием запоминания, предупредила профессор Эми Милтон из Кембриджского университета.

Однако, по словам Тёрк-Брауна, эти результаты согласуются с ведущей теорией работы памяти, известной как стандартная теория консолидации, по которой воспоминания сначала формируются в гиппокампе, а потом во сне извлекаются для перезаписи в неокортексе и других областях мозга для долгосрочного хранения.

Исследование показало возможный разрыв между воспоминаниями, к которым происходит сознательное обращение, и связанными с ними энграммами в мозге, говорит Тёрк-Браун:

«Это действительно захватывающее доказательство того, как незаметно, автоматически и повсеместно воспоминания в гиппокампе могут влиять на поведение».

«По сути, они пытаются доказать, что [некоторые] воспоминания не обязательно извлекать, чтобы они повлияли на поведение», — добавляет Милтон.

Она не удивлена, что след памяти может быть достаточно сильным для неосознанного воздействия на поведение. В этой связи профессор вспомнила феномен прайминга, при котором увиденное или услышанное может заставить нас реагировать определенным образом — даже если мы не понимаем, почему.

Впрочем, прайминг проявляется в других частях мозга, например, в префронтальной коре, и, как правило, имеет кратковременный эффект, длящийся всего несколько секунд или минут, заметил Тёрк-Браун.