Ученые выяснили, что приводит к слабоумию

Американские ученые обнаружили, что дисбаланс в кишечной микробиоте в сочетании с нехваткой продовольствия увеличивает риск когнитивных нарушений у взрослых. Работа опубликована в журнале npj Aging.

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Исследователи из медицинской школы Маунт-Синай и Университета Айовы провели первое эпидемиологическое исследование, в котором оценили, как продовольственная небезопасность влияет на связь между микробиотой кишечника и риском когнитивных нарушений. Оказалось, что недостаток разнообразия микробов и наличие определенных бактериальных «кластеров» повышают вероятность развития нарушений памяти и мышления — особенно у людей, сталкивающихся с нехваткой еды.

В исследовании участвовали 360 взрослых из штата Висконсин. Их фекальные образцы были проанализированы методом 16S рРНК-секвенирования — это позволяет точно определить состав микробиоты. Также учитывались уровень продовольственной обеспеченности, индекс массы тела, возраст и другие факторы.

С помощью алгоритмов машинного обучения ученые выявили две группы микробов, особенно связанных с когнитивными проблемами. При этом зависимость между микробами и нарушениями мышления различалась у групп с разным уровнем продовольственной обеспеченности. У людей с недостатком питания более сильную связь с нарушениями демонстрировали бактерии рода Eisenbergiella и Eubacterium, а у тех, кто не испытывал нехватки еды, — Ruminococcus torques, Bacteroides и другие.

«Продовольственная небезопасность — это не только социальная, но и биологическая проблема. Она может влиять на здоровье мозга через микробиоту», — отметил Вишал Мидья, профессор кафедры экологической медицины школы Маунт-Синай и соавтор работы.

Ученые подчеркивают, что количество людей с деменцией в мире продолжает расти, особенно среди пожилых. И чтобы эффективно разрабатывать стратегии профилактики, необходимо учитывать не только возраст и здоровье, но и доступ к питанию.