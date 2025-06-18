Названы преимущества томографии при выявлении рака легких

Эксперт Тюрин рассказал о преимуществах томографии при выявлении рака легких
Модернизация техники, предназначенной для проведения флюорографии, не улучшает показатели выявляемости злокачественных новообразований легких. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.
«Новая техника существует, а результаты выявляемости рака легкого остались такими же. Выявляемость в рамках тех самых профилактических мероприятий с помощью флюорографической техники не меняется в зависимости от совершенствования техники, к сожалению. Да, и то же самое касается одногодичной летальности, потому что на рентгенограммах мы выявляем опухоли на 3-4 стадии [рака]. Мы не видим маленькие очаги, которые относятся к 1-2 стадии», — сказал он на сессии "На острие борьбы с раком легкого: совершенствование подходов к профилактике, раннему выявлению и лечению".
При этом он отметил, что хорошим методом выявления злокачественных новообразований (ЗНО) легких является томография, но, чтобы выявить одного пациента с ЗНО, нужно обследовать 300 человек.
«Это несопоставимые цифры с профилактической маммографией, профилактической эндоскопией, где количество пациентов, необходимое для выявления одного пациента [с раком], достигает 800 или 1 500 человек, то есть экономически это гораздо более выгодная процедура с точки зрения скрининга, чем любое другое на сегодняшний день известное скрининговое мероприятие, — отметил Тюрин. — Мы должны признать, что никаких других реальных альтернатив низкодозной компьютерной томографии в плане скрининга именно рака легкого, именно этой конкретной болезни у нас нет. Мы можем мечтать о том, что через год, через пять, через десять появится какой-то замечательный иммунологический, биохимический, биологический, любой другой метод, но их нет».
Эксперт также напомнил, что выживаемость на 1-2 стадии рака легкого составляет более 80%.
«Это как раз результат той модернизации системы онкологической помощи, которая произошла в нашей стране на протяжении последних лет, это и ускорение маршрутизации этих пациентов, совершенно новые возможности лекарственной терапии пациентов с выявленным и установленным раком легкого и многое другое», — сказал Тюрин.