Обнаружен неочевидный симптом шизофрении

Нарушения в построении и понимании грамматически правильных предложений могут указывать на развитие шизофрении. К такому выводу пришли ученые из Университета Сфакса (Тунис). Работа опубликована в журнале Communications Medicine (ComMed).

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Шизофрения — тяжелое психическое расстройство, которое влияет на мышление, восприятие и поведение. Один из ключевых симптомов — затруднения в общении, часто вызванные синтаксическими нарушениями: неправильным выбором порядка слов, трудностями в построении сложных фраз и восприятии грамматической структуры речи.

Анализ охватил данные 1679 пациентов с шизофренией и 1281 человека из контрольной группы. Средний возраст участников составил 32 года, около 30% испытуемых составляли женщины. Исследователи изучили данные из баз Web of Science, PubMed, Scopus и PsycINFO, включая публикации до мая 2024 года. Всего в научный обзор были включены 45 исследований.

Результаты показали, что у людей с шизофренией значительно снижена способность к синтаксическому восприятию: они чаще используют короткие и простые предложения, с трудом замечают грамматические ошибки и проявляют меньше речевой связности. Также было отмечено снижение фразовой сложности и общей продолжительности речи.

Авторы подчеркивают, что эти нарушения не универсальны: степень и характер грамматических сбоев различаются от пациента к пациенту. Это открывает возможность использовать языковой анализ в качестве инструмента ранней диагностики и персонализированной терапии.

Ученые считают перспективным дальнейшее изучение связи между языковыми и когнитивными нарушениями при шизофрении. Такие данные могут стать основой для новых подходов к лечению, адаптации пациентов и поддержки их в повседневной коммуникации.