Новая российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной

Разрабатываемая в России мРНК-вакцина от рака станет бесплатной для пациентов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью агентству Интерфакс на полях Петербургского международного экономического форума.

© globallookpress

В мРНК-вакцинах используется копия молекулы, называемая мессенджерной РНК (мРНК), для выработки иммунного ответа. Создаваемая «под вирус» мРНК специальным образом упаковывается в липидные частицы и вводится в организм. Затем внутри клеток синтезируется белок, например, вируса COVID-19. Иммунная система распознает его как чужеродный и вырабатывает антитела, которые защищают организм при встрече с вирусом. Также мРНК-вакцины способны вызывать в организме пациента долговременный иммунитет к раковым опухолям.

По словам Гинцбурга, такая вакцина сейчас создается в России в рамках государственного научного задания, и для пациентов она будет предоставляться безвозмездно. В дальнейшем Минздрав планирует включить ее в перечень услуг, покрываемых системой обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Минздравом перед нами, разработчиками, ставится задача довести стоимость услуги до уровня специализированной медицинской помощи, которая входит в ОМС», — пояснил глава НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Гинцбург также сообщил, что Минздрав и Минпромторг намерены выделить финансирование для налаживания полного цикла производства компонентов вакцины внутри страны. При этом клинические испытания вакцины проводиться не будут.