Мурашко рассказал о важности ИИ для российской медицины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что технология искусственного интеллекта активно используется в медицинской практике и количество регистраций медицинского оборудования с элементами ИИ увеличивается ежемесячно. По словам министра, практически каждый регион страны уже внедрил как минимум 3-4 цифровых инструмента, основанных на искусственном интеллекте.

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Эти инструменты позволяют эффективнее анализировать медицинскую информацию и улучшать диагностику и лечение пациентов.

Мурашко подчеркнул, что благодаря применению искусственного интеллекта медицина обретает новые возможности для диагностики и лечения заболеваний. Например, метод биоимпеданса, считавшийся устаревающим, нашел новое применение благодаря технологиям ИИ, позволившим повысить точность измерений и интерпретации данных.

Петербургский международный экономический форум, проходивший с 18 по 21 июня, обсудил вопросы лекарственной безопасности и применения инновационных технологий в здравоохранении. Информационным партнером форума выступило агентство РИА Новости.Ранее большинство россиян боится, что искусственный интеллект будет использован в корыстных целях.