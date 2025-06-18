Ученые рассказали, какие татуировки могут повышать риск рака

Ученые предупреждают: красные татуировки повышают риск лимфомы на 21%. Исследование выявило опасные канцерогены в чернилах, особенно красного цвета. Как обезопасить себя – в нашем материале.

Новое исследование шведских ученых выявило тревожную связь между татуировками и повышенным риском развития лимфомы - опасного вида рака крови. Согласно данным, опубликованным в журнале eClinicalMedicine, у людей с татуировками риск развития этого заболевания на 21% выше, чем у тех, кто никогда не делал тату.

Опасность в чернилах

Исследователи из Лундского университета объясняют этот эффект реакцией организма на химический состав чернил. Когда краска попадает под кожу, иммунная система воспринимает ее как чужеродное тело, что приводит к хроническому слабому воспалению. Именно это состояние, сохраняющееся годами, может способствовать развитию рака.

Особую опасность представляют красные чернила, которые часто содержат:

Кадмий.

Ртуть.

Оксид железа.

Эти вещества известны своими канцерогенными свойствами и могут провоцировать опасные кожные реакции.

Результаты исследования

В исследовании приняли участие:

1400 человек с диагнозом "лимфома"

4193 человека в контрольной группе

Среди больных лимфомой татуировки имели 21% участников, тогда как в контрольной группе - только 18%. После учета других факторов (курение, возраст) разница осталась статистически значимой.

Неожиданные выводы

Удивительно, но размер татуировки не влиял на риск развития рака. Даже небольшие татуировки повышали вероятность заболевания так же, как и масштабные работы, покрывающие большую площадь тела.

Что делать?

Если вы все же решили сделать татуировку, специалисты рекомендуют:

Выбирать проверенные салоны с сертифицированными чернилами. Отдавать предпочтение черным чернилам. Для красного цвета искать альтернативы на основе нафтола.

Перспективы исследований

Ученые планируют продолжить изучение связи татуировок с другими видами рака. Особое внимание будет уделено долгосрочным последствиям для здоровья и возможным способам минимизации рисков.

О лимфоме

Лимфома - это рак белых кровяных клеток, играющих ключевую роль в иммунной защите организма. Существует два основных типа:

Лимфома Ходжкина (ежегодно диагностируется у 2000 человек в Великобритании)

Неходжкинская лимфома (14000 новых случаев в год в Великобритании)

Пятилетняя выживаемость при своевременной диагностике составляет 83-89% в зависимости от типа и стадии заболевания.