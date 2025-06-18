Ученые назвали три ключевых этапа деградации организма

Ученые выделили три этапа старения организма. При этом самым ранним из них назвали изменения, происходящие в организме, по достижении 34 лет.

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Несмотря на то, что приближение старости в этом возрасте не отражается на внешности человека, в организме происходят необратимые изменения, говорится в журнале Nature Medicine.

Это удалось выяснить благодаря анализу крови на уровень определенных белков. Исследовав образцы плазмы более 4 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет, ученые разработали «протеомные часы», предсказывающие старение на биологическом уровне с высокой точностью.

Второй этап наступает примерно в 60 лет, а третий уже после 78.

Исследователи считают, что это открытие поможет в разработке тестов для людей, стареющих слишком быстро, а также предотвращать развитие болезней сердца, Альцгеймера и артрита.

Ранее ченые заявили, что создали лекарство против рака, а также предложили улучшить память с помощью растений.