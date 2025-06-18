В РФ создали десятки программ по обучению врачей работе с ИИ

Более 36 образовательных программ разработано в России для обучения медицинских работников работе с искусственным интеллектом (ИИ) . Главная цель обучения - повысить доверие специалистов к нейросетям, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы видим определенное недоверие [к ИИ] со стороны врачебного сообщества. Оно рождается, мне кажется, когда есть отсутствие знаний и понимания того, как это работает, что это за технологии. Поэтому считаем это (работу с ИИ - прим. ТАСС) крайне важным направлением и [поддерживаем его] соответствующей образовательной деятельностью, которая ведется в рамках наших вузов. На сегодняшний момент более 36 соответствующих образовательных программ у нас создано, и стоит задача проведения обучения как базовым навыкам, так и более расширенным, чтобы и понимание, и осознание, и доверие со стороны врачебного сообщества у нас соответствующим образом возрастало", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект в здравоохранении: от технологического прорыва к системным изменениям".

Ваньков также напомнил, что в РФ зарегистрировано 47 медицинских изделий с применением технологий искусственного интеллекта. Причем 42 из них являются разработками отечественных вендоров, но при этом чуть больше 30 присутствуют в реестре отечественного ПО.

"Наибольшее число решений, которые зарегистрированы в настоящий момент, конечно же, как и в мире, связано с анализом изображений. Это классический искусственный интеллект. Эти решения уже сейчас активно применяются в практике, в деятельности медицинских организаций. Поэтому уже в 85 субъектах [это есть и] можно смело говорить, что это не какая-то картинка будущего, а это картинка настоящего. Уже сейчас и сегодня каждый день используются соответствующие технологии", - отметил замминистра.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.