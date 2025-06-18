Эксперт рассказал, как гены помогут диагностировать болезни

ДНК-тестирование в будущем позволит определять гены, отвечающие за развитие болезней здесь и сейчас, и диагностировать их на раннем этапе. Речь идет об оценке транскриптома человека, показывающей активность определенных генов в моменте, сообщил ТАСС руководитель отдела разработки продуктов компании-резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО "Национальный центр генетических исследований") Валерий Полуновский.

Транскриптом человека - это совокупность всех молекул РНК, которые присутствуют в одной клетке или группе клеток в определенный момент времени. Его состав сильно зависит от состояния окружающей среды и самого организма и может свидетельствовать о наличии неблагоприятных процессов.

"Если генетика - это фундамент, то на разном фундаменте можно построить разный дом, и поэтому оценка активности тех или иных генов, их экспрессии поможет понять состояние здоровья здесь и сейчас. Например, как развивается сахарный диабет, есть ли какие-то клетки, которые несут измененную ДНК, связанную с новообразованиями либо с онкологическими заболеваниями здесь и сейчас. Вот эта история как раз может развиваться в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Полуновский пояснил ТАСС, что речь идет о методиках полногеномного секвенирования, которые позволяют отследить состояние в динамике через оценку транскриптома.

"Это то, как гены работают в конкретном организме. Это все дороже, сложнее интерпретируется пока еще, но есть потенциал роста", - подчеркнул эксперт.

Полногеномное секвенирование представляет собой определение всей последовательности ДНК организма за один раз по биоматериалу человека. Этот метод позволяет получить полную информацию о генетической составляющей организма, выявить известные или ранее не встречавшиеся генетические изменения.

Эксперт отметил, что сейчас генетические исследования используются достаточно широко, начиная от тестов на происхождение и генетические заболевания и заканчивая подбором питания и эффективных лекарственных препаратов. По словам Полуновского, тесты ДНК являются приоритетным направлением и для государства как одна из важных технологий по сбережению здоровья. Эксперт считает, что со временем их стоимость для потребителей будет сокращаться за счет удешевления способов секвенирования и полимеразной цепной реакции.