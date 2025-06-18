Найден способ уничтожить рак мочевого пузыря без операции

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили у агрессивной формы рака мочевого пузыря неожиданное «родство» с опухолями яичников. Это дало им шанс применить новейшую иммунную терапию для лечения онкологического заболевания, которое раньше удавалось победить только с помощью операции — и то не всегда. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom)

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Речь идет о гистологических вариантах рака мочевого пузыря — примерно четверти всех случаев, которые трудно диагностировать и почти невозможно лечить медикаментозно. Они внешне сильно отличаются от обычного рака и часто остаются вне рамок клинических исследований.

«Под микроскопом такие опухоли выглядят по-разному, но все они опасны и склонны к рецидивам. На них не действуют стандартные методы лечения», — объяснил уролог Сима Портен, соавтор исследования.

С помощью собственной технологии секвенирования РНК отдельных клеток ученые изучили образцы опухолей и сделали неожиданное открытие: клетки таких опухолей выражают белок CA125, который обычно встречается при раке яичников. У обычных опухолей мочевого пузыря его не было. Но главное — на поверхности этих клеток также присутствовал другой белок — TM4SF1, ставший идеальной мишенью для иммунотерапии.

На следующем этапе команда разработала CAR-T-клетки — искусственно модифицированные иммунные клетки, обученные находить TM4SF1 и атаковать клетки опухоли. В экспериментах на мышах такая терапия успешно уничтожила агрессивные опухоли.

«С момента биопсии пациентов до первых тестов терапии у нас ушло всего несколько лет. Это очень быстрый прогресс в онкологии», — отметил онколог и соавтор статьи доктор Франклин Хуанг.

Гистологические варианты рака мочевого пузыря до сих пор не попадали в масштабные клинические исследования из-за их редкости и внешнего разнообразия. Но благодаря точечной терапии, основанной на молекулярных мишенях, это может измениться.

Теперь исследователи надеются начать клинические испытания на людях. CAR-T-терапия уже доказала свою эффективность при некоторых формах лейкоза, и теперь она может дать шанс и пациентам с агрессивными формами рака мочевого пузыря.