В Британии будут лечить рак крови при помощи «Троянского коня»

Британские СМИ сообщают о значительном прогрессе в терапии онкологических заболеваний крови в Великобритании. Инновационный медикамент, сравнимый с «троянским конем», станет доступен тысячам пациентов, страдающим миеломой (раком костного мозга).

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Эта прорывная методика представляет собой улучшенную форму химиотерапии. Уникальность заключается в целенаправленной доставке повышенной дозы лекарственного вещества непосредственно в пораженные раком клетки, что позволяет существенно снизить негативное влияние на здоровые ткани и, как следствие, уменьшить побочные явления.

Клинические исследования демонстрируют поразительные результаты: новое лекарство существенно увеличивает продолжительность ремиссии (периода без признаков заболевания). В то время как стандартные методы лечения обеспечивают лишь 13 месяцев без прогрессирования, экспериментальный препарат смог остановить развитие рака крови на целых три года.

Профессор Питер Джонсон отметил, что данный прорыв радикально преобразит жизнь больных миеломой и их близких, предлагая более результативное и менее агрессивное лечение по сравнению с предшествующими подходами.