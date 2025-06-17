Ученые выяснили, какая диета помогает при синдроме раздраженного кишечника

Средиземноморская диета часто рекомендуется для снижения риска возникновения сердечного приступа, инсульта и деменции. Согласно результатам новой научной работы, она также полезна при симптомах синдрома раздражённого кишечника.

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Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neurogastroenterology & Motility, предполагает, что средиземноморская диета может стать альтернативной стратегией борьбы с болями в животе, вздутием живота, диареей и запорами. Часто эти симптомы сопутствуют синдрому раздражённого кишечника.

Средиземноморская диета включает большое количество противовоспалительных продуктов. К ним относятся овощи, фрукты, цельное зерно, бобовые, фасоль, нежирные или обезжиренные молочные продукты, рыба, птица, растительные масла, орехи.

При соблюдении средиземноморской диеты нужно ограничить потребление добавленного сахара, сладких напитков, натрия, высокообработанных продуктов, рафинированных углеводов, насыщенных жиров, жирного или обработанного мяса.

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