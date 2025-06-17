Разработан точечный антибиотик нового поколения

Нидерландские ученые разработали инновационный антибиотик, который активируется только под воздействием света и действует строго в заданной области. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Central Science.

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Препарат основан на производном кумарина (вещества, которое активно используется в парфюмерии благодаря своему пряному запаху), связанном с компонентом пенициллина. Пока молекула остается в темноте, антибиотик неактивен и не влияет на здоровые ткани.

Активация происходит при облучении зеленым светом — в этот момент начинается разрушение клеточных стенок бактерий. По словам ученых, такой механизм позволяет точно определять зону действия лекарства, что особенно важно при лечении локальных инфекций.

В экспериментах уже была подтверждена эффективность разработки против кишечной палочки и золотистого стафилококка. В дальнейшем исследователи планируют использовать свет разных длин волн и проводить испытания на крупных животных. Это может не только повысить точность терапии, но и сократить избыточное применение антибиотиков — одну из ключевых причин роста устойчивости бактерий.