Ученые выяснили, какие добавки в кофе увеличивают риск смерти

Наслаждаясь утренним кофе, вряд ли вы задумываетесь о его долгосрочной пользе для здоровья. А она есть, показало новое наблюдательное исследование в The Journal of Nutrition, о котором сообщил Uhealthy.

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«Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и почти половина взрослых американцев выпивают как минимум одну чашку в день. Поэтому важно понимать, как это может влиять на здоровье. Польза кофе для здоровья может быть связана с его биоактивными компонентами, но наши результаты показывают, что добавление сахара и насыщенных жиров может снижать положительный эффект», — говорит профессор Фан Фан Чжан из Школы питания имени Джеральда и Дороти Фридман в Университете Тафтса.

Исследователи проанализировали данные девяти последовательных циклов Национального обследования здоровья и питания с 1999 по 2018 год, сопоставив их с данными о смертности. В выборку вошли 46 000 взрослых в возрасте от 20 лет, предоставивших достоверные данные о своем рационе за последние 24 часа. Употребление кофе классифицировано по типу (с кофеином или без), содержанию сахара и насыщенных жиров. Оценивались такие исходы, как смертность от всех причин, от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Низким содержанием добавленного сахара (рафинада, меда или сиропа) считается менее 5% от дневной нормы — то есть 2,5 г на чашку объемом 240 мл (примерно половина чайной ложки). За низкое содержание насыщенных жиров (из молока, сливок и их смесей) принято 5% от дневной нормы — 1 г на чашку, что эквивалентно 5 столовым ложкам молока 2% жирности, 1 столовой ложке легких сливок или 1 столовой ложке смеси молока и сливок.

Выяснилось, что употребление хотя бы одной чашки кофе в день снижает риск смертности от всех причин на 16%. При употреблении 2-3 чашек в день этот показатель возрастает до 17%. Потребление более трех чашек уже не дает дополнительного снижения риска, а связь между кофе и уменьшением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ослабевает; значимой связи между употреблением кофе и смертностью от рака не выявлено.

Этот положительный эффект отсутствует у кофе без кофеина или с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.

«Лишь немногие исследования изучали, как добавки в кофе могут влиять на связь между его употреблением и риском смертности, и наша работа — одна из первых, где количественно оценивается количество сахара и насыщенных жиров. Наши результаты согласуются с Диетическими рекомендациями для американцев, которые советуют ограничивать добавленный сахар и насыщенные жиры», — пояснила первый автор исследования Бинцзе Чжоу, недавно защитившая докторскую диссертацию по эпидемиологии питания и науке о данных в Школе Фридман.

В результатах исследования возможны погрешности из-за самоотчетов участников, поскольку их рацион мог меняться день ото дня. Отсутствие значимой связи между употреблением кофе без кофеина и смертностью может объясняться его низкой популярностью среди участников.