Российская нейросеть научилась определять рак мозга за пять минут

Выпускница инженерно-физического института биомедицины МИФИ Татьяна Кобякова разработала программу, которая может совершить прорыв в диагностике метастазов в головном мозге. Новое решение на основе нейросети позволяет сократить время анализа МРТ-снимков с 40 до пяти минут и повысить точность постановки диагноза.

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Метастазы в мозге диагностируются у 20-40% онкологических пациентов, и их своевременное выявление критически важно. Однако при традиционном подходе радиологи тратят много времени на анализ снимков, а мелкие очаги размером в несколько миллиметров часто остаются незамеченными.

Программа, созданная Кобяковой, автоматически выявляет и выделяет метастазы, включая самые мелкие. Уникальность системы, по словам автора, заключается в ее способности анализировать динамику.

«Таких систем, заточенных только под опухоли мозга, еще не было. <…> В онкологии важно видеть динамику. В этом сила моей программы», — рассказала Татьяна Кобякова.

Система сравнивает снимки до и после лечения, отслеживает изменения опухолей и формирует отчеты, которые легко интегрируются с медицинскими системами.

Проект уже стал призером Всероссийского инженерного конкурса. В ходе его разработки нейросеть обучалась на снимках 600 пациентов, предоставленных экспертами из клиники «Деловой центр нейрохирургии». В настоящее время программа проходит лицензирование и готовится к коммерческому внедрению в российские клиники.