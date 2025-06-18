Ученые выяснили, как мозг удаляет из памяти ненужный контент

Забывание ненужных воспоминаний помогает лучшему сохранению действительно важной информации. Это особенно актуально, когда детали воспоминаний явно вредны и порождают, к примеру, навязчивые размышления, назойливые негативные мысли или галлюцинации.

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Нейробиологи активно изучают механизмы, которые мозг задействует в сортировке данных, подсознательно выбирая, какой контент из памяти подлежит удалению. Очередное исследование на эту тему провели в Висконсинском университете в Мадисоне, с его результатами можно ознакомиться в Journal of Neuroscience.

Авторы, профессор факультета психологии Брэд Постл и аспирант Цзянган Шань, проверили гипотезу адаптации захвата, согласно которой активное удаление из рабочей памяти опосредовано нисходящим контролем, снижающим чувствительность перцептивных нейронных цепей, связанных с целевым стимулом, а пассивное заключается в отвлечении внимания от ненужных воспоминаний с сохранением их следов.

В экспериментах принимали участие 25 человек, которые выполняли задание на запоминание под контролем ЭЭГ. Сначала им предлагали запомнить два объекта (полоски под разными углами). В разных попытках участников либо поощряли активно удалять из памяти один из этих объектов, либо нет. После этого им давали третий объект для запоминания. В конце проверяли, насколько хорошо испытуемые помнят первый (актуальный) и последний объекты.

Опыты показали, что активное, то есть сознательное, удаление снижает «знакомость» ненужного стимула, в отличие от пассивного забывания, что сопровождается мощными антериорно-постериорными (то есть идущими из лобных долей, где принимается решение, к затылочным, где хранится визуальная информация) тета- и бета-волнами.

Таким образом, подтверждено наличие в мозге механизмов сознательного забывания.