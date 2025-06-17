Названы тренировки, которые улучшают здоровье сердца пожилых

Согласно результатам новой научной работы, утренние упражнения могут особенно положительно повлиять на работу сердца и лёгких у пожилых. Кроме того, это исследование связывает постоянный график физической активности с пользой для здоровья.

© Ferra.ru

В рамках новой научной работы специалисты изучили данные о здоровье 799 пожилых людей. Их средний возраст составил 76 лет. Также все они принимали участие в Study of Muscle, Mobility, and Aging.

Учёные обнаружили, что пик утренней активности связан был с лучшей лучшей кардиореспираторной подготовкой и эффективностью ходьбы. Другими словами, с тем, насколько хорошо организм использует энергию во время ходьбы.

Последовательные занятия спортом в одно и то же время ежедневно связаны с лучшими результатами в отношении здоровья. Люди, которые следовали ритмичным схемам отдыха и активности в течение дня, имели лучшую кардиореспираторную подготовку и лучшие показатели эффективности ходьбы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.