Новый проект российских ученых обещает стать прорывом в онкологии

Прорывом в борьбе с онкозаболеваниями обещает стать новый проект Научно-технологического университета "Сириус". Речь идет о новом способе применения CAR-T-терапии. Его задача - нацелить на уничтожение опухоли сам организм. Ведь в его распоряжении есть очень эффективное оружие - так называемые Т-лимфоциты. Но коварство рака в том, что он научился обманывать этих "бойцов". Иными словами, Т-лимфоциты просто-напросто не видят раковые клетки, не распознают среди здоровых. А значит, пропускают в организм, позволяя им творить свое разрушительное дело.

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В принципе сегодня наука уже нашла способ сделать Т-лимфоциты "зрячими". Для этого в них внедряется искусственный химерный антигенный рецептор (CAR). Он помогает лимфоцитам "прозреть" и уничтожать только раковые клетки, не повреждая здоровые.

Казалось бы, если есть эффективное средство, почему оно до сих пор широко практически не применяется? Дело в том, что сделать Т-лимфоциты "зрячими" - сложнейшая задача. Ее можно решить только в лаборатории. Для этого надо их извлечь из крови, провести все манипуляции вне тела пациента, а затем вернуть обратно. Процедура многоступенчатая, очень дорогая и требует специального высокотехнологичного оборудования.

Чтобы преодолеть эти ограничения, ученые "Сириуса" предложили технологию, которая обучает Т-лимфоциты бороться с заболеванием прямо внутри организма пациентов. Говоря образно, перенести в него "лабораторию". Главный вопрос - как доставить в Т-лимфоциты тот самый антигенный рецептор (CAR), который и помогает им распознавать опухолевые клетки по характерным маркерам.

«Для доставки мы используем липидные наночастицы. Они применялись для доставки молекул РНК в клетки, когда создавалась вакцина против ковида-19, — рассказывает Роман Иванов, директор Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета "Сириус". — Мы разместили в липидном "транспорте" и ввели в кровоток пациента генетическую инструкцию. Именно по ней клетки начали вырабатывать тот самый CAR-рецептор, который помогает им находить опухолевые клетки и уничтожать их».

Разработанный российскими учеными подход позволяет настраивать иммунитет на борьбу с раком без сложных процедур извлечения и изменения клеток вне организма.

По словам Романа Иванова, сегодня над такой технологией работают в нескольких ведущих лабораториях мира, но пока она еще не применяется в медицинской практике. Российские ученые уже прошли ключевые этапы разработки и сейчас готовятся к экспериментам на животных.