Гинеколог рассказал о преимуществах криоконсервации яйцеклеток

Современные достижения в области репродукции предоставляют женщинам редкую возможность – криоконсервацию яйцеклеток. Этот процесс позволяет сохранить генетический материал для дальнейшего использования, дав женщинам возможность управлять собственным репродуктивным здоровьем и планировать материнство на своих условиях.

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Но какова безопасность этой процедуры, и кто действительно нуждается в ее применении? На эти вопросы RuNews24.ru ответила Екатерина Шибанова, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и репродуктолог, основавшая центр репродуктивной медицины «Роял клиник».

По словам эксперта, заморозка яйцеклеток не просто технологическое достижение, а истинная возможность для женщин, которые по различным причинам вынуждены отложить материнство.

«Хирургическое вмешательство в области малого таза, особенно затрагивающее яичники, несет в себе риск повреждения фолликулов и снижения овариального резерва – количества здоровых яйцеклеток. Нарушение кровоснабжения яичников во время операции может привести к необратимому снижению их функции. Заморозка яйцеклеток до операции позволяет сохранить репродуктивный потенциал и повышает шансы на материнство в будущем», — рассказала эксперт Екатерина Шибанова.

Современные женщины часто строят успешную карьеру, откладывая создание семьи на более поздний срок. Однако с возрастом качество и количество яйцеклеток снижается, что значительно уменьшает шансы на зачатие и вынашивание здорового ребенка. Заморозка яйцеклеток в более молодом возрасте позволяет сохранить генетический материал в оптимальном состоянии, давая женщине возможность реализоваться профессионально и лично, не опасаясь упущенного времени в вопросах материнства. Этот аргумент особенно актуален для женщин старше 35 лет.

Химио- и лучевая терапия, применяемые при лечении онкологических заболеваний, оказывают крайне негативное воздействие на репродуктивную систему. Заморозка яйцеклеток до начала лечения – это часто единственный шанс для женщин сохранить возможность иметь собственных генетических детей. В данном случае речь идет о «репродуктивном окне» – периоде до начала агрессивной терапии, когда возможно проведение процедуры взятия биоматериала и криоконсервации. Врачи-онкологи и репродуктологи совместно принимают решение о возможности и целесообразности проведения заморозки в каждом конкретном случае.

Екатерина подчеркивает, что в условиях демографических вызовов, с которыми сталкивается современное общество, особую роль приобретает сохранение и ответственное отношение к репродуктивному потенциалу нации. Одним из ключевых элементов этого процесса становится формирование культурного кода, в котором сохранение генетического материала (яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов) воспринимается не только как индивидуальное право, но и как социально значимая норма. Сохранение фертильности должно восприниматься не как крайняя мера, а как нормальная часть планирования жизни. Это – новая форма личной ответственности, и одновременно вклад в демографическое будущее страны.

Сегодня технологии криоконсервации позволяют людям заранее позаботиться о своем будущем родительстве, преодолевая временные, медицинские и даже географические барьеры. Однако важно не только обеспечить доступ к этим возможностям, но и встроить их в систему общественных ценностей, сделать осознанное сохранение фертильности частью просвещенной культуры, подытожила эксперт.