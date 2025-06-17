Выявлены когнитивные механизмы биполярного расстройства

Нейрофизиологи из России, Германии и Великобритании впервые экспериментально показали, что носители биполярного расстройства считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, что заставляет их необычно часто принимать иррациональные решения. Понимание этого поможет разработать более точные методы диагностики и терапии данного нарушения психики, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Наше исследование показывает, что даже вне фаз мании или депрессии люди с биполярным расстройством по-другому обрабатывают информацию об изменениях в окружающем мире. Они постоянно ожидают перемен, но при этом недостаточно хорошо обучаются, когда эти изменения происходят. В итоге их решения более спонтанны и непредсказуемы, чем у участников контрольной группы», — пояснила младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Марина Иванова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Нейрофизиологи пришли к такому выводу при наблюдениях за активностью мозга 22 носителей биполярного расстройства и 27 здоровых добровольцев, согласившихся принять участие в простой компьютерной игре на внимательность. В ее рамках на экран выводились красные и синие изображения, за выбор одного из которых участники опытов получали большое число очков с некоторой фиксированной вероятностью, которая менялась псевдослучайным образом через каждые три-четыре десятка раундов игры.

Добровольцы должны были понять, какой из цветов является более выигрышным, и осознать, что со временем этот правильный выбор нуждается в корректировке. В это же время ученые изучали активность мозга участников эксперимента при помощи системы магнитной энцефалографии и наблюдали, как различается работа разных регионов мозга при совершении выбора и смене стратегии игры у здоровых участников опытов и носителей биполярного расстройства.

Проведенные учеными наблюдения показали, что люди с биполярным расстройством в среднем набирали меньше очков в данной игре, что было связано с тем, что они ошибочно считали игровую среду более изменчивой, чем она была на самом деле. Подобные представления были характерны, в том числе и для пациентов, находящихся в стадии ремиссии и не страдающих от типичных симптомов биполярного расстройства.

Также ученые обнаружили, что во время эксперимента у носителей данного расстройства психики и здоровых добровольцев заметным образом различались колебания мозговых волн и активность медиальной префронтальной, орбифронтальной и передней поясной коры - областей мозга, связанных с принятием решений. Раскрытие этих особенностей биполярного расстройства, как надеются исследователи, поможет создать новые подходы для его диагностики и оценки эффективности лечения.