Сформулированы главные принципы развития нейротехнологий

Современные нейротехнологии способны бороться с нейродегенеративными заболеваниями, возвращать подвижность с помощью бионических протезов. А еще - расширять возможности нашего организма, улучшать память и обучаемость. Однако эти же самые технологии могут использоваться отнюдь не в мирных целях, ведь они способны "контролировать" наши мысли и принимаемые решения. Эти проблемы обсуждали эксперты на сессии ПМЭФ "Нейроэтика в эпоху нейротехнологий".

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Дискуссия началась с опроса, как сидящие в зале относятся к присутствию нейротехнологий в их жизни - опасаются ли их вмешательства или, наоборот, уверены в расширении человеческих возможностей.

«‎Я вижу, зал настроен оптимистично. Ответ "я буду даже рад расширению своих возможностей" выбрали 43,3%, — сказала модератор дискуссии, заместитель директора МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова по науке, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. — Однако все же мы должны помнить о рисках, возникающих при применении нейротехнологий как в медицине, так и в повседневной жизни. Созданием механизмов регулирования в этой сфере, проблемами нейроэтики занимаются в ЮНЕСКО, и Россия принимает в этом активное участие».

«‎Нейротехнологии уже активно используются в медицине, — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. — Мы говорим о возможности лечить, диагностировать, реабилитировать. Бурно развивается нейромедтехника - импланты, диагностические системы с применением ИИ. И если в разработках нейрофармы существует регуляторный контроль, то появление новых технологий зачастую опережает существующие правовые рамки. Поэтому важно совершенствовать регуляторику - чтобы, с одной стороны, она не тормозила развитие, а с другой - гарантировала безопасность», — отметил министр.

«‎Главный риск - угроза вмешательства в некоторые функции мозга, вплоть до влияния на принимаемые решения. Мы должны воспринимать это как нарушение прав человека», — отметил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.

Нейротехнологии способны совершить революцию в медицине, но несут и риски.

Мария Воронцова подняла еще одну важную тему: цифровизация и нейротехнологии активно влияют на детей и молодежь.

«‎Флешка для студентов, с которой знания закачиваются прямо в мозг, - до этого пока далеко. Но все чаще мы видим, что курсовые за студентов пишет ИИ. А это значит, что у молодых людей отсутствует культура читать, анализировать, формировать свое мнение и позицию. Студенты дают на откуп свое мнение нейросети. Системе образования надо это учесть и принимать меры», — отметила Воронцова.

«‎Действительно, бездумное применение нейротехнологий может оказывать негативное влияние, но в то же время они способны помогать в обучении - усиливать наши собственные естественные пути запоминания информации», — считает директор Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета, генеральный директор Федерального центра мозга ФМБА Всеволод Белоусов.

Эксперты сформулировали главные принципы развития нейротехнологий: обеспечить равный доступ к их использованию; добросовестность научных исследований и разработок (соблюдение принципа "не навреди"); ответственность за использование и табу на вмешательство в личные границы человека, а также международное сотрудничество. С теми же проблемами сегодня сталкиваются во всем мире, и нужно вырабатывать единые подходы и единые этические нормы в общих интересах.