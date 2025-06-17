Ученые нашли способ лечить сосуды мозга с помощью света

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского (СГУ) доказали, что свет способен благоприятно влиять на лимфатические сосуды мозга, помогая очищать его от токсинов и замедлять развитие заболеваний. Речь идет о менингеальных лимфатических сосудах, расположенных на поверхности мозга в его оболочках.

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Исследование показало, что даже ослабленный свет, проходя через череп и кожу головы, может воздействовать на эти сосуды. В результате активизируется отток жидкости и токсичных веществ, что способствует поддержанию иммунной защиты центральной нервной системы.

До сих пор мировая наука признает пользу фототерапии для мозга, но механизм ее действия оставался неясным. Исследования саратовских специалистов объясняют, как именно свет запускает системные процессы, влияющие на память и когнитивные функции.

Авторы проекта считают, что фотостимуляция может стать перспективной альтернативой лекарственной терапии таких болезней, как Альцгеймер, Паркинсон и деменция. Особенно на фоне ограниченной эффективности традиционных медикаментов.