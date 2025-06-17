В России расширяется линейка отечественных препаратов крови

В России расширяется линейка зарегистрированных отечественных препаратов крови. Об этом в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России, первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Татьяна Гапонова.

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Особое внимание она уделила производству из плазмы антирезусного иммуноглобулина. Этот препарат жизненно необходим женщинам с резус-отрицательным фактором, у которых муж и, соответственно, плод являются резус-положительными.

«Этот резус-конфликт может привести к гемолитической болезни новорождённых, к прерыванию беременности, невынашиванию», — пояснила Гапонова.

По ее словам, эта проблема решается с помощью специальной донорской крови. Технология производства уникальна: резус-отрицательному донору, как правило, мужчине, в качестве прививки вводят резус-положительные эритроциты. В ответ на это организм донора начинает вырабатывать антирезусные антитела.

«Эта плазма становится ценнейшим сырьем для производства антирезусного иммуноглобулина», — подытожила специалист.

Расширение производства таких препаратов является важным шагом в обеспечении здоровья матери и ребенка в стране.