Обнаружена связь между нелюбовью к горькому и болезнями почек и психики

Нелюбовь к продуктам с горечью, таким как кофе, перец или грейпфрут определяется вашей ДНК, а не привередливостью. Ученые обнаружили, что ген, отвечающий за восприятие горечи, связан не только с пищевыми привычками, но и с рисками хронических заболеваний. Об этом сообщает портал Uhealthy.

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Ген TAS2R38 определяет, насколько сильно вы чувствуете горечь в продуктах, таких как капуста, брюссельская капуста или грейпфрут и даже алкоголь. Всего 20% людей есть две функциональные копии этого гена, что делает их «супер-дегустаторами». Исследователи изучили данные 600 тысяч участников. Они обнаружили три мутации в TAS2R38, которые связаны с проблемами здоровья.

Такие люди особенно остро ощущают горечь в продуктах. Ученые обнаружили, что определенные мутации этого гена связаны на 10 % с повышенным риском биполярного расстройства, а также с повышенным уровнем креатинина в крови, что указывает на ухудшение функции почек. Дополнительно выявлены связи с хронической болезнью почек, снижением скорости клубочковой фильтрации и другими признаками нарушений, включая нестабильный уровень глюкозы после нагрузочного теста.

Супер-дегустаторы, как правило, избегают горьких продуктов — таких как черный кофе, редис, хрен, шпинат, баклажаны, грейпфрут или хмельное пиво — и отдают предпочтение более мягким вкусам: например, огурцам, сладким фруктам и некрепкому чаю. При этом они часто острее чувствуют соль и добавляют ее меньше, но из-за особенностей рациона в целом могут потреблять больше натрия, что может негативно сказываться на работе почек.

При этом рецепторы горького вкуса TAS2R38 находятся не только во рту, но и в кишечнике, легких, почках, мозге и даже в плаценте — это говорит о том, что они играют важную роль не только в восприятии вкуса, но и в других процессах в организма.

Ученые считают, что эти данные можно использовать для создания персонализированных диет и профилактики заболеваний. Поскольку теперь известно, какие гены влияют на вкус и здоровье, их можно учитывать при подборе питания — особенно для людей с риском обменных или психических нарушений.