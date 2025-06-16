Как именно стресс влияет на память

Ученые выяснили, как стресс влияет на сон и память на уровне мозга: виновниками оказались нейроны, выделяющие кортикотропин-рилизинг гормон (CRH) в паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Исследование опубликовано в Journal of Neuroscience.

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В опытах с мышами исследователи активировали CRH-нейроны и заметили те же последствия, что и при сильном стрессе: ухудшение пространственной памяти и снижение продолжительности сна. Напротив, когда активность этих нейронов подавляли во время стрессового воздействия, у животных улучшалась память, а сон становился глубже и дольше.

Особое внимание ученые уделили связям этих нейронов с латеральным гипоталамусом — зоной, управляющей состояниями бодрствования и сна. Выяснилось, что именно эти связи критически важны для нарушений сна и памяти после стресса. Их подавление также приводило к восстановлению когнитивных функций и улучшению сна.

Авторы подчеркивают, что работа раскрывает потенциальные мишени для терапии нарушений, связанных со стрессом — от бессонницы до когнитивных расстройств. Следующим шагом станет проверка механизмов у человека.

Ранее ученые установили, что сон играет двойную роль в работе памяти: он не только помогает закрепить уже пережитые события, но и подготавливает мозг к запоминанию новых.