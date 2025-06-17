Найден способ ускорить подбор лечения при раке

Ученые из Комплексного онкологического центра VCU Massey (США) разработали алгоритм, позволяющий за считаные минуты определить типы клеток в организме и подобрать оптимальную противораковую терапию. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

Новая система получила название TACIT (Threshold-based Assignment of Cell Types from Multiplexed Imaging Data). Она анализирует экспрессию (активность) клеточных онко-маркеров и позволяет значительно ускорить их идентификацию — с нескольких недель до нескольких минут. Алгоритм использует массив данных, охватывающий более пяти миллионов клеток из таких систем организма, как головной мозг, кишечник и слюнные железы.

Авторы подчеркивают, что TACIT превосходит существующие методы без учителя как по точности, так и по масштабируемости. В отличие от прежних подходов, ограниченных узким набором маркеров, алгоритм способен различать даже схожие популяции клеток, а также выявлять новые клеточные состояния и ассоциации.

Алгоритм также показал высокую степень согласованности между разными типами биологических тестов — в частности, генетическими и белковыми. Это усиливает достоверность полученных данных и позволяет использовать TACIT в клинической практике. Разработка может помочь пациентам получать более точные диагнозы, избегать неэффективного лечения и быстрее находить подходящие клинические исследования. Для врачей это означает возможность оперативно оценивать происходящее в тканях и органах пациента на клеточном уровне.

«Одной из целей проекта является поиск надежных пространственных биомаркеров, которые можно использовать для прогноза реакции на терапию еще до начала лечения», — рассказал ведущий автор исследования Джинз Лю, научный сотрудник Massey и профессор биостатистики Школы общественного здравоохранения VCU.

Кроме того, по мнению исследователей, алгоритм может быть применен в фармакологии.