Микропластик может становиться еще вреднее

Частицы микропластика в почве и воде способны накапливать больше загрязнителей, если нарушается их структура. К такому выводу пришли специалисты Новгородского государственного университета, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Команда аналитической лаборатории исследования микропластика Новгородского университета выяснила, как форма и структура поверхности его частиц влияют на их способность накапливать на себе различные загрязнители. Оказалось, что форма оказывает меньше влияния на адсорбцию, чем структура поверхности", - отметили в пресс-службе.

Ученые взяли для исследований один из самых часто встречающихся в окружающей среде видов микропластика - полистирол. Его частицы размером от 2 до 5 микрометров разной формы (сферической и двояковогнутой) изучали методами оптической, просвечивающей электронной и атомно-силовой микроскопии, обрабатывали растворителями.

"Мы выяснили, что, если структура поверхностного слоя частиц микропластика состоит из плотно упакованных цепей полистирола, неважно, какая форма будет у этих частиц: сферическая, ассисетричная или другая. Сорбционные свойства микропластика от этого не меняются. Но если эту структуру изменить, то его сорбционная емкость увеличится, так как возрастет удельная поверхность частиц, и в них появятся новые микро- и мезопоры", - рассказал заведующий лабораторией Владимир Исаков.

Понимание таких закономерностей, по мнению ученых, позволит прогнозировать процессы, которые происходят с полистирольными микропластиками в окружающей среде, выявить степень их опасности для природы и человека. Работа велась по проекту "Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде", на реализацию которого был выдан мегагрант в 2024 году.