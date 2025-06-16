Ученые создали метод для улучшения герметизации легочной ткани

Специалисты Сеченовского университета Минздрава России разработали инновационный метод, который позволит улучшить герметизацию легочной ткани и снизить риски послеоперационной утечки воздуха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По информации пресс-службы, суть метода состоит в том, чтобы при герметизации легочной ткани комбинировать применение биологического клея и мембраны на основе персонализированного коллагена - коллагеновой пластины, разработанной специалистами университета.

"Предварительные результаты экспериментов показывают, что именно комбинированная методика на основе использования коллагеновой пластины значительно улучшает герметизацию легких и снижает риск послеоперационной утечки воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанный метод не имеет аналогов в мире.