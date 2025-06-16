Ученые создали метод для улучшения герметизации легочной ткани

Создан метод для улучшения герметизации легочной ткани
Специалисты Сеченовского университета Минздрава России разработали инновационный метод, который позволит улучшить герметизацию легочной ткани и снизить риски послеоперационной утечки воздуха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По информации пресс-службы, суть метода состоит в том, чтобы при герметизации легочной ткани комбинировать применение биологического клея и мембраны на основе персонализированного коллагена - коллагеновой пластины, разработанной специалистами университета.
"Предварительные результаты экспериментов показывают, что именно комбинированная методика на основе использования коллагеновой пластины значительно улучшает герметизацию легких и снижает риск послеоперационной утечки воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработанный метод не имеет аналогов в мире.
"Благодаря комбинированному использованию герметика и коллагеновой пластины мы сможем предложить пациентам с утечкой воздуха из легких новый, более надежный вариант лечения. После завершения доклинических исследований данная методика будет внедрена в клиническую практику в Сеченовском университете", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой госпитальной хирургии №2 Сеченовского университета Евгения Тарабрина.