Разработан состав с повышенной противораковой активностью

Ученые Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новый химический состав с повышенной противораковой активностью и практически нулевой токсичностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Проведенные стандартные тесты с использованием резазурина выявили, что полученное соединение более чем в 50 раз превышает противораковую активность по сравнению с аналогом, который был одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - прим. ТАСС). Токсичность соединения мы определяли по методу Г.Н. Першина на мышах. По результатам экспериментов установлено, что согласно действующей классификации, соединение относится к V классу практически нетоксичных препаратов. Полученные характеристики делают возможным использование данного соединения для создания новых лекарственных средств целенаправленного действия с низкой токсичностью в отношении здоровых тканей", - привели в пресс-службе слова одного из авторов изобретения, заведующего Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ, доктора биологических наук Александра Тимина.

Это оригинальная молекула с характеристиками, сравнимыми с зарубежными препаратами. Сейчас идет исследование на биологических моделях и подготовка к доклиническим испытаниям в соответствии с международными стандартами, чтобы в перспективе обеспечить пациентов эффективным и доступным противоопухолевым средством.

Проведение доклинических исследований и вывод препарата на рынок, по сообщению пресс-службы, будет значительно дешевле еще и благодаря тому, что ученые Политеха используют технологии искусственного интеллекта. Они проводят ретросинтетический анализ больших массивов данных (Big Data), устанавливая зависимость между структурой и биологической активностью исследуемых соединений.

Злокачественные новообразования - одна из наиболее серьезных проблем современного здравоохранения. В мировом масштабе ежегодно регистрируется около 20 миллионов млн новых случаев заболеваний, а глобальная смертность от рака достигает 9-10 млн человек в год. В России ежегодно выявляется более 640 тыс. новых случаев рака. При этом около 40% пациентов обращаются за медицинской помощью, когда заболевание уже достигло III-IV стадий, что значительно снижает эффективность лечения и ухудшает выживаемость. Наиболее распространенными видами являются рак молочной железы, рак легкого и колоректальный рак.