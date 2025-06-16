Найден способ выявить рак за годы до постановки диагноза

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали метод анализа крови, позволяющий обнаружить онкологические заболевания за 3–3,5 года до появления первых клинических признаков. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CanDis).

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Новая технология основана на обнаружении микроскопических фрагментов измененной ДНК, которые опухолевые клетки начинают выделять в кровоток на самых ранних стадиях развития заболевания. Анализ показал, что у четырех из шести пациентов мутации, связанные с будущим развитием рака, можно было выявить задолго до постановки диагноза. Эти данные были получены в рамках долгосрочного проекта Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), в котором анализировались образцы крови большого числа участников.

В основе метода лежит технология MCED (multi-cancer early detection) — многораковый тест раннего выявления. Он позволяет отличать фрагменты опухолевой ДНК от нормальной с высокой точностью с помощью передового молекулярного секвенирования.

«Наш подход открывает новые горизонты в профилактике и лечении рака. Он позволяет выявить потенциальную угрозу до появления симптомов, что особенно важно для увеличения шансов на успешную терапию», — отметил профессор Онкологического центра имени Сиднея Киммеля, руководитель исследования.

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты нуждаются в подтверждении в ходе масштабных клинических испытаний. Сейчас команда планирует расширить выборку и более детально оценить чувствительность и специфичность метода в отношении различных видов опухолей.