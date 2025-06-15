Разработана нейросеть для раннего выявления рака груди

Ученые Гонконгского технологического университета разработали нейросеть под названием MOME, способную распознавать опухоли молочной железы на снимках МРТ. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), модель обучалась на медицинских данных из Китая, что делает ее особенно эффективной в условиях системы здравоохранения.

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Рак груди остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении, и новая технология может существенно улучшить этот процесс. Новая нейросетевая модель MOME продемонстрировала высокую точность не только в обнаружении новообразований, но и в прогнозировании реакции организма на химиотерапию. Это открывает новые возможности для индивидуального подхода к лечению.

MOME уже прошла успешное тестирование в десяти больницах Китая. По данным исследователей, ее применение позволило сократить количество биопсий.

Биопсией называют метод прижизненного забора различных заборов различных клеток и тканей (биоптата) из организма пациента для проведения его дальнейшего лабораторного исследования. Несмотря на высокую диагностическую ценность, она имеет ряд особенностей. Прежде всего, это инвазивная процедура, которая требует вмешательства в организм, что само по себе может вызывать дискомфорт, боль, а иногда и осложнения.

Еще одним недостатком является возможность получения ложных результатов. Если образец ткани взят не из наиболее пораженного участка, патология может остаться незамеченной, и результат окажется ложноотрицательным.

По словам ученых, применение MOME способно ускорить и облегчить постановку диагноза. Однако, несмотря на эффективность алгоритма, окончательное решение по каждому случаю по-прежнему принимает врач, что снижает риск диагностических ошибок.