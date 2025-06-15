Найдены молекулы с омолаживающими свойствами

Ученые из Университета Сонгюнгван (Южная Корея) выявили три молекулы, способные замедлять процессы старения кожи. Эти соединения вырабатываются редкой бактерией Paracoccus sanguinis, обитающей в кровотоке человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Natural Products (JNP).

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Ученые давно изучают, как микробы и их метаболиты — побочные продукты жизнедеятельности — влияют на здоровье человека. Особый интерес вызывают индольные соединения, известные своими противовоспалительными, антимикробными и омолаживающими свойствами. Бактерию P. sanguinis, производящую такие соединения, впервые обнаружили в крови в 2015 году, однако ее потенциал оставался малоизученным.

«Мы заинтересовались P. sanguinis, потому что микробы, обитающие в крови, исследованы очень слабо, — пояснил руководитель проекта, профессор Чунг Суб Ким. — Уникальные условия внутри кровотока могут способствовать выработке ранее неизвестных метаболитов, играющих важную роль в здоровье и развитии заболеваний».

Команда вырастила крупную партию бактерий и извлекла из нее смесь метаболитов, используя современные методы анализа, включая спектрометрию, изотопное мечение и вычислительные технологии. В результате ученые идентифицировали 12 различных индольных соединений, из которых шесть ранее не были описаны в научной литературе.

Затем исследователи проверили, как эти соединения влияют на клетки кожи человека, подвергшиеся окислительному стрессу. Так называют состояние, при котором активные формы кислорода повреждают коллаген и провоцируют воспаление. В ходе эксперимента три индольных метаболита (включая два новых) значительно снизили уровень активных форм кислорода, воспалительных белков и ферментов, разрушающих коллаген.

По словам авторов исследования, полученные данные открывают перспективы для создания новых средств по уходу за кожей и разработки терапий против возрастных изменений.