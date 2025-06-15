Перечислены лекарства, угрожающие нарушением функциям печени

Лечат и калечат: названы лекарства, угрожающие нарушением функциям печени
Последние научные изыскания выявили ряд распространенных лекарственных препаратов, представляющих угрозу для печени. Исследователи проанализировали 194 медикамента, обладающих потенциально негативным влиянием на этот важнейший орган человеческого организма.
Полученные данные вызвали тревогу: установлено, что 17 препаратов стали виновниками около 1800 случаев острой печеночной недостаточности, потребовавших экстренной медицинской помощи. В список опасных лекарств попали, в частности, метронидазол (используется для борьбы с микробами), ставудин (противовирусное средство), леналидомид, талидомид, эрлотиниб (применяются в онкологии), хлорпромазин (нейролептик) и изониазид (лекарство против туберкулеза).
Врачи подчеркивают, что указанные препараты эффективны при лечении различных болезней, однако их бесконтрольный прием может привести к серьезным последствиям. Медики настоятельно рекомендуют избегать самолечения. Назначать любые лекарства должен квалифицированный специалист, учитывая все возможные риски для здоровья и наличие хронических заболеваний.
Печень играет ключевую роль в очищении организма. Важно помнить, что ее поражение зачастую протекает незаметно до наступления критической стадии. Симптомы, требующие внимания, включают желтуху, дискомфорт в правом подреберье, тошноту после приема медикаментов. При их появлении необходимо немедленно обратиться к врачу.
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