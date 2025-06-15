Найдена мощная и безопасная альтернатива аспирину

Международная группа ученых выяснила, что препараты из группы P2Y12-ингибиторов (клопидогрел и тикаргрелор), более эффективны в снижении риска инфаркта, инсульта и летального исхода у пациентов с ишемической болезнью сердца по сравнению с аспирином. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале The BMJ (British Medical Journal).

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К такому выводу ученые пришли в результате анализа пяти клинических исследований с участием более 16 тысяч человек показал. Оказалось, что у пациентов, принимавших P2Y12-ингибиторы, риск серьезных сердечно-сосудистых событий был снижен на 23% по сравнению с теми, кто получал только аспирин. При этом частота опасных кровотечений в обеих группах была сопоставимой.

Аспирин применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях потому, что он снижает риск образования тромбов — основных причин инфаркта и инсульта. Он действует на тромбоциты, клетки крови, отвечающие за свертывание, и препятствует их «слипанию». Это уменьшает вероятность закупорки артерий, питающих сердце или мозг.

Обычно после стентирования (установки расширяющего импланта в артерию) или инфаркта пациентам назначают двойную терапию — аспирин и P2Y12-ингибитор. Однако через несколько месяцев последний препарат отменяют, рекомендуя пациентам применять только аспирин. Новые данные показывают, что продолжение приема только P2Y12-ингибитора может быть более эффективной стратегией.

По расчетам ученых, чтобы предотвратить одно серьезное осложнение, нужно перевести на эту схему лечения 46 человек. При этом авторы подчеркивают, что такие выводы требуют осторожности: возможны индивидуальные различия, а для окончательных рекомендаций необходимы дополнительные исследования с длительным наблюдением.