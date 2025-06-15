Выяснено, как правильно ужинать, чтобы оставаться стройными

Американские учёные выяснили, что последовательность употребления продуктов может влиять на уровень сахара в крови и снижать риск переедания. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, если сначала съесть белки или клетчатку, а уже потом — углеводы, это поможет избежать резких скачков глюкозы, которые приводят к чувству голода и набору веса.

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Эксперимент, проведённый специалистами из Стэнфордского университета, показал, что употребление яиц или овощей перед чипсами, рисом или другими углеводами смягчает колебания сахара в крови. В то же время жиры (например, сметана) не снижают скачок, но замедляют его.

В эксперименте приняли участие 55 добровольцев, часть из которых имела признаки преддиабета. Им трижды в день давали порцию риса, но за 10 минут до еды предлагали либо клетчатку, либо яичные белки, либо жиры. Оказалось, что белок и клетчатка эффективнее всего сдерживают резкий рост уровня глюкозы.

Резкие скачки сахара в крови связаны с ожирением и диабетом 2 типа. Они провоцируют голод и тягу к калорийным перекусам, пояснил профессор Майкл Снайдер, руководитель исследования.