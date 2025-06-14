Ученые заявили, что холостяки реже страдают деменцией

Ученые заявили, что холостяки на 50 процентов реже страдают деменцией. Москвичи предложили после такого открытия требовать от терапевта справку, что женитьба противопоказана.

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Как пишет Telegram-канал «Первый московский» со ссылкой на последние исследования, «риск деменции снижается на 50 процентов, если не жениться». По версии ученых, у одиноких людей больше свободы и крепче социальные связи вне семьи. «А постоянное эмоциональное вовлечение в жизнь партнера и переживания» за семейные дела негативно влияют на здоровье.

Реакция аудитории была неоднозначной. Многие отнеслись к исследованию скептически, потому что были и другие версии, подчеркивающие, что женатые люди живут дольше. Подписчики задались вопросом: кому верить?

При этом в комментариях уточнили, что причины болезни скорее связаны с возрастом, а не с социальным положением:

«Деменция — от резкого сокращения мозговой активности. Она начинает проявляться, когда люди на пенсию уходят. Но, к сожалению, эта болезнь все более молодеет».

Одна из подписчиц написала, что выводы ученых не подтверждаются практикой:

«Работаю в пансионате для инвалидов и пожилых. И наблюдаю обратную картину».

Впрочем, большинство подписчиков к новости отнеслись с юмором.