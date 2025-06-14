Холостякам не страшна деменция. Они сталкиваются с ней в два раза реже женатых людей

Мослента

Ученые заявили, что холостяки на 50 процентов реже страдают деменцией. Москвичи предложили после такого открытия требовать от терапевта справку, что женитьба противопоказана.

Ученые заявили, что холостяки реже страдают деменцией
© Мослента

Как пишет Telegram-канал «Первый московский» со ссылкой на последние исследования, «риск деменции снижается на 50 процентов, если не жениться». По версии ученых, у одиноких людей больше свободы и крепче социальные связи вне семьи. «А постоянное эмоциональное вовлечение в жизнь партнера и переживания» за семейные дела негативно влияют на здоровье.

Реакция аудитории была неоднозначной. Многие отнеслись к исследованию скептически, потому что были и другие версии, подчеркивающие, что женатые люди живут дольше. Подписчики задались вопросом: кому верить?

При этом в комментариях уточнили, что причины болезни скорее связаны с возрастом, а не с социальным положением:

«Деменция — от резкого сокращения мозговой активности. Она начинает проявляться, когда люди на пенсию уходят. Но, к сожалению, эта болезнь все более молодеет».

Одна из подписчиц написала, что выводы ученых не подтверждаются практикой:

«Работаю в пансионате для инвалидов и пожилых. И наблюдаю обратную картину».

Впрочем, большинство подписчиков к новости отнеслись с юмором.

«Ну блин, что ж вы мне это 40 лет назад не сказали?», «Почему не перевели, что в статье написано: не только те, кто не женат, но и те кто овдовел и развелся входят в эту же группу?», «Теперь у терапевта можно будет брать справку, что женитьба противопоказана», «Ах вот почему я ещё холост», — веселились москвичи в комментариях.