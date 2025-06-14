Создано лекарство, которое точно уничтожает рак

Учёные Южного медицинского университета сообщили о разработке инновационного препарата против онкологических заболеваний, который способен проникать вглубь опухолевых тканей и не вызывает побочных эффектов. По их словам, это серьёзный шаг вперёд по сравнению с традиционной терапией, часто ограниченной поверхностным воздействием.

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Новое средство создано на основе двух белков с высокой подвижностью. Они проникают даже в труднодоступные зоны новообразований и запускают процесс ферроптоза — разрушения раковых клеток изнутри. Это приводит к полному уничтожению опухоли без ущерба для здоровых тканей.

Исследования велись на протяжении двух лет, за это время была подтверждена безопасность препарата и его эффективность в лабораторных и доклинических испытаниях. Сейчас разработчики планируют расширить применение лекарства, в том числе для лечения немелкоклеточного рака лёгких, и готовят его к клиническому внедрению.

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