Разработан тест для быстрого выявления туляремии

Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали тест для быстрого выявления туляремии, сообщили в пресс-службе ведомства.

© РИА Новости

«Туляремия - природно-очаговая зоонозная инфекционная болезнь, распространенная в России. Основным резервуаром инфекции в природе являются грызуны, в ряде очагов - клещи»‎, — пояснили ТАСС.

Разработанный тест обладает высокой точностью, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Время проведения анализа - всего 90-95 минут, что в несколько раз быстрее, чем у существующих тестов.

В ведомстве также рассказали, что в этом году специалисты готовы произвести наборы тестов для проведения 2 тысяч исследований.