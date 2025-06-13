В Великобритании создали сканер для оценки здоровья сердца по стопам

Инновационный сканер на базе искусственного интеллекта для выявления отеков на ногах придумали ученые из Великобритании. Устройство способно обнаруживать симптомы заболевания до наступления критической ситуации. Об этом сообщили в пресс-центре Британского фонда сердца.

Прибор напоминает умную колонку, крепится на стену и делает тысячи снимков в минуту, анализируя объем жидкости в ногах. Результаты первых испытаний показали, что устройство способно предсказать пять из шести госпитализаций, связанных с сердечной недостаточностью. Благодаря прибору выяснилось, что отеки на ногах обычно появляются за 8 — 19 дней до госпитализации и могут считаться предвестники ухудшения работы сердца.

Как рассказал один из авторов исследования, кардиолог Филипп Килин, сканер выполняет функции виртуальной медсестры и круглосуточно следит за состоянием человека. Любые отклонения сразу же передаются лечащему врачу.

Ученые планируют расширить тестирование сканера и охватить большее количество людей, в том числе жителей домов престарелых. Пока устройство безошибочно определяет стопы лишь одного из ста человек, однако специалисты считают, что его потенциал огромен.

Ранее сообщалось, что сердечно-сосудистые заболевания в клиниках Беларуси и России будут лечить с помощью IT и искусственного интеллекта. Технологию расширенной реальности можно будет использовать также для реабилитации больных. Благодаря цифровой реанимации проще проводить и малоинвазивные операции. Все данные о здоровье пациента в режиме реального времени обрабатываются нейросетью.