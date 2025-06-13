Ученые выяснили, какие продукты способны замедлить старение клеток

Ученые изучили свойства куркумы, розмарина, чеснока, ягод, зеленого и улунского чая и пришли к выводу, что они оказывают благотворное воздействие на организм на клеточном уровне.

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Согласно данным американских ученых, в этих специях и растениях содержится большое количество природных метиладаптогенов. Они уменьшают эпигенетический возраст — биологический показатель старения организма, за счет замедления старения клеток, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и когнитивные функции.

Как говорится вы журнале Aging, ученые провели эксперимент с участием мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Все испытуемые вели здоровый образ жизни, придерживались растительной диеты, занимались спортом, следили за весом, хорошо спали и не испытывали стресс. При этом у тех участников, которые часто употребляли куркуму, чеснок и ягоды было выражено замедление старения клеток.

Ранее о пользе куркумы рассказали ученые из Таиланда. Также в сети появилась информация о самой дорогой в мире специи. Её стоимость составляет 7 миллионов рублей.