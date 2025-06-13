В Роспотребнадзоре рассказали о новом тесте на холеру

Разработанная в России тест-система на определение иммунитета к холере проходит процедуру регистрации. Она позволяет определить, болел ли человек недавно холерой, имеет ли стойкий иммунитет или находится в стадии восстановления.

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Такое возможно благодаря тому, что тест может определить все типы иммуноглобулинов и измерить их уровень.

«Даже при отсутствии возбудителя в организме мы видим активность иммунной системы», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Поскольку тест вызвал большой интерес участников совета глав санитарно-эпидемиологических служб ЕАЭС, Россия будет делиться с ними своей разработкой.

Также Анна Попова озвучила ситуацию с холерой. Ранее сообщалось, что холера мутирует и приобретает стойкость к антибактериальным препаратам.